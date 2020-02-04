Пристайко обсудил с премьером Чехии перезагрузку отношений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прибыл с визитом в Прагу, где встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Обсудили реализацию договоренностей с Владимиром Зеленским, достигнутых во время визита в Украину в ноябре, и перезагрузку двустороннего политического диалога", - отметил министр в Twitter.

"Есть четкая поддержка и перспективы сотрудничества во многих сферах", - добавил он.

4 февраля в Праге состоится первое заседание Украинско-чешского форума, участие в котором примут главы МИД двух стран. Форум должен стать площадкой для ведущих украинских и чешских экспертов и общественных деятелей (подробнее - в статье: "Вопреки роспропаганде: как нужно изменить отношения Украины и Чехии").

Напомним, в ноябре после встречи в Киеве премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Украины Владимир Зеленский заявили о рестарте отношений между государствами.

Зеленский также сообщил о договоренности с Чехией о расширении военно-технического сотрудничества.