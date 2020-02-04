Северная Македония надеется на ратификацию вступления в НАТО в марте

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский 4 февраля заявил, что процедура ратификации членства страны в НАТО должно завершиться в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если все пойдет по плану, что касается политического процесса, то около 10 марта этот процесс должен завершиться. Останутся некоторые технические детали, с которыми придется справляться нашему парламенту в Скопье", - сказал Пендаровский журналистам во время визита в Польшу во вторник.

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Напомним, 12 февраля прошлого года правительство в Скопье официально сообщили об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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