Україна та ЄС вийшли на новий етап суперечки щодо лісу-кругляку

Арбітраж щодо заборони експорту лісу-кругляку між Україною і ЄС перейшов у активну фазу, у зв’язку з чим в уряді закликали усі заінтересовані сторони подавати добровільні письмові подання до арбітражної групи.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".

Він нагадав, що арбітражну групу для розгляду спору було створено 28 січня 2020 року. "Таким чином, відповідно до Правил процедури вирішення спорів Угоди про асоціацію заінтересовані фізичні чи юридичні особи, що знаходяться на території ЄС та України ("Amicus curiae"), можуть подавати добровільні письмові подання до арбітражної групи", - повідомив Качка на своїй сторінці у Facebook.

Подання мають бути стислими, включаючи додатки, і безпосередньо стосуватися фактичних та правових питань, які розглядаються арбітражною групою, пояснив Качка.

Подання має містити опис фізичної чи юридичної особи, яка його надіслала, включаючи її адресу, вид її діяльності та джерело її фінансування, а також вказувати на характер інтересів, який ця особа має у поточному арбітражному провадженні.

Подання слід надсилати не пізніше 27 лютого 2020 року на електронну адресу espai@usi.ch.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію.

У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-пертнером за тороговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.