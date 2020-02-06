Украина и ЕС вышли на новый этап спора относительно леса-кругляка

Арбитраж о запрете экспорта леса-кругляка между Украиной и ЕС перешел в активную фазу, в связи с чем в правительстве призвали все заинтересованные стороны подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

Он напомнил, что арбитражная группа для рассмотрения спора была создана 28 января 2020 года. "Таким образом, в соответствии с Правилами процедуры разрешения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физические или юридические лица, которые находятся на территории ЕС и Украины ("Amicus curiae"), могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу", - сообщил Качка на своей странице в Facebook.

Представления должны быть краткими, включая приложения, и непосредственно касаться фактических и правовых вопросов, рассматриваемых арбитражной группой, пояснил Качка.

Представление должно содержать описание физического или юридического лица, включая адрес, вид деятельности и источник финансирования, а также указывать на характер интересов, который это лицо имеет в текущем арбитражном процессе.

Представление следует направлять не позднее 27 февраля 2020 года на электронный адрес espai@usi.ch.

Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее мораторию на экспорт необработанной древесины. Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации.

В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по тороговельному соглашению. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.