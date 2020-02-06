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У Польщі загорівся автобус з України

Четвер, 6 лютого 2020, 10:40

У Польщі в середу ввечері в Лодзинському воєводстві загорівся український автобус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia.

За словами Яцека Плісецького з Головного управління національних доріг і автомагістралей, пожежа сталася незадовго до 18 години на  автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь.

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В автобусі з України подорожувало 8 осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п’яти пожежно-рятувальних команд автобус вже весь був у вогні.

Відомо, що загоряння сталося у задній частині автобуса.

На час рятувальної операції дорога у напрямку Гданська була повністю перекрита. До годин 19 години ліву смугу розблокували, однак протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.

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