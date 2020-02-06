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В Польше загорелся автобус из Украины

Четверг, 6 февраля 2020, 10:40

В Польше в среду вечером в Лодзинском воеводстве загорелся украинский автобус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел незадолго до 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

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В автобусе из Украины ехали 8 человек. Все были эвакуированы еще до приезда пожарных. На момент прибытия пяти пожарно-спасательных команд автобус уже весь был в огне.

Известно, что возгорание произошло в задней части автобуса.

На время спасательной операции дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта. До 19:00 левую полосу разблокировали, однако в течение некоторого времени на этом участке были проблемы с дорожным движением.

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