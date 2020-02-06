Меркель о скандале с премьером Тюрингии: результат необходимо отменить

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что среда, когда премьера Тюрингии выбрали при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) и ее консерваторов, была плохим днем ​​для демократии, и результат нужно отменить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это событие является неоправданным, поэтому результат должен быть отменен", - сказала Меркель на пресс-конференции во время визита в Южную Африку.

Парламент Тюрингии в среду вечером избрал премьер-министром представителя партии "Свободные демократы" (FDP) Томаса Кеммериха. Он обошел своего конкурента на один голос - 45 против 44.

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За Кеммериха проголосовали депутаты от FDP, Христианско-демократической партии Ангелы Меркель и "Альтернативы для Германии". Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря AfD.

Избрание Кеммериха разбивает послевоенный консенсус среди устоявшихся партий, избегающих сотрудничества с ультраправыми.