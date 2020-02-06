Силы Асада вошли в стратегический город в 15 км от города Идлиб

Сирийские правительственные силы столкнулись с повстанцами и подверглись ударам со стороны турецких артиллерийских отрядов, когда они пытались захватить город Саракиб на северо-западе провинции Идлиб - последнего бастиона повстанцев.

Об этом рассказали военные наблюдатели и свидетели, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительственные силы, поддерживаемые авиационными ударами, окружили в среду и вошли в Саракиб, в 15 км к востоку от города Идлиб.

Крайне важный город-перекресток Саракиб расположен вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5). С захватом Саракиба сирийская армия может получить полный контроль над шоссе Алеппо-Дамаск впервые с 2011 года.

На другом фронте сирийская противовоздушная оборона рано утром в четверг перехватила израильские ракеты над Дамаском, которые были выпущены по военным целям на юге Сирии, в частности вблизи столицы, сообщает министерство обороны.

Повстанцам "удалось вытеснить правительственные силы из большей части Саракиба при нападении из северной части города, что совпало с обстрелами Турцией наступающих правительственных сил", говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Россия заявила, что атаки боевиков исходят из турецкой зоны в Идлибе.

Министерство иностранных дел РФ в четверг сообщило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб.

Свидетели сказали, что правительственные силы попали под обстрел из турецких наблюдательных пунктов в этом районе.