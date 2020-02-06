Єврокомісія аналізує суперечливий польський закон, що дозволяє уряду карати суддів

Європейська комісія аналізує суперечливі зміни до законів про систему загальних судів і про Верховний суд, які 4 лютого підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер на брифінгу заявив речник Європейської комісії.

"Ми аналізуємо фінальний текст законодавства на предмет дотримання права ЄС. Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій. Комісія не вагатиметься вжити відповідні заходи за необхідності", - зазначив представник комісії.

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Він нагадав, що Єврокомісія висловлювала свої занепокоєння щодо цього законодавства кілька разів.

"У листі віцепрезидента Юрової від 19 грудня комісія попросила усі органи влади не продовжувати процедури щодо нового законопроєкту, не провівши перед тим усі необхідні консультації", - сказав він.

Права партія влади Польщі запропонувала законопроєкт, стверджуючи, що він потрібен для запобігання "анархії" серед суддів, деякі з яких критично ставляться до політики партії.

Зміни викликали величезні суперечки. Їх критикували представники опозиції, правові кола та міжнародна спільнота.

Нищівну оцінку проєкту випустила Венеціанська комісія, яка, зокрема, попередила, що "поправки до законів про судоустрій можуть розглядатися як подальше ослаблення правосуддя в Польщі".