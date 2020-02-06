Еврокомиссия анализирует противоречивый польский закон, позволяющий правительству наказывать судей

Европейская комиссия анализирует противоречивые изменения в законы о системе общих судов и о Верховном суде, которые 4 февраля подписал президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг на брифинге заявил представитель Европейской комиссии.

"Мы анализируем финальный текст законодательства на предмет соблюдения права ЕС. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий. Комиссия, не колеблясь, примет соответствующие меры при необходимости", - отметил представитель комиссии.

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Он напомнил, что Еврокомиссия выражала свою обеспокоенность по поводу этого законодательства несколько раз.

"В письме вице-президента Юровой от 19 декабря комиссия попросила все органы власти не продолжать процедуры по новому законопроекту, не проведя перед тем все необходимые консультации", - сказал он.

Правая партия власти Польши предложила законопроект, утверждая, что он нужен для предотвращения "анархии" среди судей, часть которых критически относятся к политике партии.

Изменения вызвали огромные споры. Их критиковали представители оппозиции, юристы и международное сообщество.

Сокрушительную оценку проекту дала Венецианская комиссия, которая, в частности, предупредила, что "поправки в законы о судоустройстве могут рассматриваться как дальнейшее ослабление правосудия в Польше".