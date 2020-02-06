Британія підтвердила третій випадок коронавірусу

У третьої людини у Сполученому Королівстві зафіксували позитивний результат на коронавірус.

Про це 6 лютого заявив головний лікар Англії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Черговий пацієнт отримав позитивний результат тесту на коронавірус, в результаті чого загальна кількість випадків у Великій Британії зросла до трьох, - сказав головний лікар Кріс Вітті. - Особа не набула цього у Великій Британії".

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"Зараз ми швидко працюємо над тим, щоб виявити будь-які контакти пацієнта", - сказав Вітті.

Пацієнта переводять у спеціалізований центр охорони здоров’я. Перші двоє людей у ​​Британії, яким поставили діагноз вірусу, лікуються в лікарні в Ньюкаслі на північному сході Англії, повідомило Міністерство охорони здоров'я Великої Британії минулого тижня.

Кількість загиблих від вірусу в материковому Китаї зросла до 563 осіб, понад 28 тисяч випадків заражень підтвердили всередині країни, що має другу за величиною економіку світу.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца 2 лютого заявив, що у лікарні Спалланзані у Римі вдалося ізолювати коронавірус, і ця подія має "глобальне значення".