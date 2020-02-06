Британия подтвердила третий случай коронавируса

У третьего человека в Соединенном Королевстве зафиксировали положительный результат на коронавирус.

Об этом 6 февраля заявил главный врач Англии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Очередной пациент получил положительный результат теста на коронавирус, в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до трех", - сказал главный врач Крис Витти.

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"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выявить любые контакты пациента", - сказал Витти.

Пациента переводят в специализированный центр охраны здоровья. Первые два человека в Британии, которым поставили диагноз вируса, лечатся в больнице в Ньюкасле на северо-востоке Англии, сообщило Министерство здравоохранения Великобритании на прошлой неделе.

Количество погибших от вируса в материковом Китае выросла до 563 человек, более 28 000 случаев заражений подтвердили внутри страны, имеет вторую по величине экономику мира.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца 2 февраля заявил, что в больнице Спалланзани в Риме удалось изолировать коронавирус, и это событие имеет "глобальное значение".