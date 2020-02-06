Трамп про процедуру імпічменту: нас несправедливо прогнали крізь пекло

Президент США Дональд Трамп висловив радість з приводу власного виправдання за обома звинуваченнями у процесі імпічменту і напустився з критикою своїх опонентів.

Трамп у четвер виступив перед своїми прихильниками у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент тримав в руках свіжий номер Washington Post з заголовком "Виправдання Трампа" під час своєї промови.

Трамп оголосив процедуру імпічменту "ганьбою" і знову поскаржився, що це була "дуже несправедлива ситуація".

"Це було зло, це було безчестя, - заявив він. - Це ніколи не повинно трапитися з іншим президентом, ніколи".

"Нас несправедливо прогнали крізь пекло. Ми не зробили нічого поганого", - наголосив він.

Трамп також назвав спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка висунула проти президента звинувачення, "жахливою людиною" і засумнівався в її твердженнях, що вона молиться за нього.

Агентство зазначає, що майже кожен дюйм Східної кімнати Білого дому був забитий прихильниками Трампа. Серед них: сенатори-республіканці, які віддали частину голосів за його виправдання, кілька членів Кабінету, включаючи генерального прокурора Вільяма Барра і міністра фінансів Стіва Мнучіна, і вірні союзники з Палати представників, включаючи Джима Джордана, Девіна Нунеса і лідера меншості Кевіна Маккарті.

Нагадаємо, в середу верхня палата Конгресу США завершила судовий процес проти чинного президента США Дональда Трампа, визнавши його невинним за обома статтями у процесі імпічменту.

Детальніше про наслідки процесу читайте у статті "Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США".