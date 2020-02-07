Прем'єр Тюрингії у відставці має право отримати 93 тисячі євро за один робочий день

Прем’єр-міністр німецької Тюрингії Томас Кеммеріх, який напередодні подав у відставку після одного дня на посаді, має право отримати за свою службу 93 тисячі євро.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з підрахунків видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Томас Кеммеріх пробув на посаді 24 години і 31 хвилину, перш ніж оголосив про свою відставку у зв'язку зі скандалом довкола підтримки ультраправих. Попри це, він має право автоматично отримати повний місячний заробіток у 16 617 євро.

Також він має право отримати відшкодування службових витрат обсягом 766 євро і допомогу на сім'ю у розмірі 153 євро.

У зв’язку з його одноденним терміном, який юридично розглядається як місяць, Кеммеріх також отримав право на грошову допомогу. Відповідно до закону про міністрів Тюрингії, прем'єр-міністру надається таке право з першого місяця після залишення посади.

Закон визначає мінімальний термін отримання виплат – шість місяців. Протягом перших трьох місяців офіційна зарплата і допомога на сім’ю надається повністю, а на решту звітного періоду - половина цих виплат. Це дає Кеммеріху право отримати ще 75 468 євро.

Разом із офіційною зарплатою за лютий сума складає 93 005 євро.

Водночас Кеммеріх не отримав права так звану "пенсію для прем’єрів", оскільки для цього потрібно залишатись на посаді не менше двох років.