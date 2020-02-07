Премьер Тюрингии в отставке имеет право получить 93 тысячи евро за один рабочий день

Премьер-министр немецкой Тюрингии Томас Кеммерих, который накануне подал в отставку после одного дня в должности, имеет право получить за свою службу 93 тысячи евро.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из подсчетов издания Redaktions Netzwerk Deutschland.

Томас Кеммерих пробыл на посту 24 часа и 31 минуту, прежде чем объявил о своей отставке в связи со скандалом вокруг поддержки ультраправых. Несмотря на это, он имеет право автоматически получить полный месячный заработок в 16 617 евро.

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Также он имеет право на возмещение служебных расходов объемом 766 евро и помощь на семью в размере 153 евро.

В связи с его однодневным сроком, который юридически рассматривается как месяц, Кеммерих также получил право на денежную помощь. Согласно закону о министров Тюрингии, премьер-министру предоставляется такое право с первого месяца после ухода с должности.

Закон определяет минимальный срок получения выплат - шесть месяцев. В течение первых трех месяцев официальная зарплата и пособие на семью предоставляется полностью, а на остальные отчетного периода - половина этих выплат. Это дает Кеммериху право получить еще 75 468 евро.

Вместе с официальной зарплатой за февраль сумма составляет 93 005 евро.

В то же время Кеммерих не получил права так называемую "пенсию для премьеров", поскольку для этого нужно оставаться в должности не менее двух лет.