Скандально обраний прем'єр німецької Тюрингії подає у відставку

Ліберальний кандидат, обраний прем'єр-міністром у німецькій землі Тюрингія, планує подати у відставку після того, як підтримка його кандидатури з боку ультраправих спричинила скандал у всій країні.

Про наміри Томаса Кеммеріха спершу заявила його Вільна демократична партія (FDP), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Сам політик згодом заявив, що подає у відставку, описуючи цей крок як "неминучий".

За Кеммеріха 5 лютого проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

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Обрання Кеммеріха розбиває післявоєнний консенсус серед усталених партій, що уникають ультраправих.

Деякі високопоставлені політики ХДС, зокрема голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові місцеві вибори.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, обрання Кеммеріха потрібно скасувати.