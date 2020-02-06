Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 41

Сили Асада увійшли до стратегічного міста за 15 км від міста Ідліб

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідження






Скандально обраний прем'єр німецької Тюрингії подає у відставку

Четвер, 6 лютого 2020, 15:10

Ліберальний кандидат, обраний прем'єр-міністром у німецькій землі Тюрингія, планує подати у відставку після того, як підтримка його кандидатури з боку ультраправих спричинила скандал у всій країні.

Про наміри Томаса Кеммеріха спершу заявила його Вільна демократична партія (FDP), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Сам політик згодом заявив, що подає у відставку, описуючи цей крок як "неминучий".

За Кеммеріха 5 лютого проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

Читайте також
МЗС засудило візит ультраправих німецьких політиків в ОРДЛО

Обрання Кеммеріха розбиває післявоєнний консенсус серед усталених партій, що уникають ультраправих.

Деякі високопоставлені політики ХДС, зокрема голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові місцеві вибори.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, обрання Кеммеріха потрібно скасувати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина ультраправі
powered by lun.ua