Скандально обраний прем'єр німецької Тюрингії подає у відставку
Ліберальний кандидат, обраний прем'єр-міністром у німецькій землі Тюрингія, планує подати у відставку після того, як підтримка його кандидатури з боку ультраправих спричинила скандал у всій країні.
Про наміри Томаса Кеммеріха спершу заявила його Вільна демократична партія (FDP), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Сам політик згодом заявив, що подає у відставку, описуючи цей крок як "неминучий".
За Кеммеріха 5 лютого проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.
Обрання Кеммеріха розбиває післявоєнний консенсус серед усталених партій, що уникають ультраправих.
Деякі високопоставлені політики ХДС, зокрема голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові місцеві вибори.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, обрання Кеммеріха потрібно скасувати.