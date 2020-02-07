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Міністр оборони не радить президентці Естонії їхати в Москву 9 травня

П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:04

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк не радить президентці Керсті Кальюлайд їхати в Москву 9 травня на парад, якщо вона отримає таке запрошення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Не раджу, особливо з огляду на нинішню ситуацію", - сказав Луйк в інтерв'ю газеті Sakala.

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"Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявами, які стосуються спадкоємності історії Естонії, про пакт Молотова-Ріббентропа, про Польщу та Чехію. У такому контексті перебування почесним гостем на параді дає абсолютно неправильний сигнал, ніби ми непрямим чином підтримуємо російську риторику", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання, що він думає про приїзд Путіна в Естонію, Луйк сказав: "Я не можу сказати на цю тему нічого, крім того, що президент Керсті Кальюлайд запросила його на Всесвітній конгрес фінно-угорських народів, який пройде в Тарту. Наскільки мені відомо, розвитку цієї теми не було".

Президентка Естонії поки не отримувала офіційного запрошення в Москву на святкування перемоги 9 травня.

У серпні в Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів закордонних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сербії.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.

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