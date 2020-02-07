Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москве 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту Керсти Кальюлайд ехать в Москву 9 мая на парад, если она получит такое приглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Не советую, особенно учитывая нынешнюю ситуацию", - сказал Луйк в интервью газете Sakala.

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"Министерство иностранных дел России выступило с заявлениями, которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии. В таком контексте пребывание в качестве почетного гостя на параде дает совершенно неправильный сигнал, что мы косвенно поддерживаем российскую риторику", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, что он думает о приезде Путина в Эстонию, Луйк сказал: "Я не могу сказать на эту тему ничего, кроме того, что президент Керсти Кальюлайд пригласила его на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Тарту. Насколько мне известно, развития этой темы не было ".

Президент Эстонии пока не получала официального приглашения в Москву на празднование победы 9 мая.

В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Беларуси, Армении и Сербии.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.