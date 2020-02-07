Двух украинцев задержали в Польше на угнанном в Германии авто
На западе Польши задержали двух граждан Украины, которые ехали на угнанном в Германии Mercedes.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом в среду заявила пресс-секретарь Надоджаньского отдела пограничной службы Иоанна Конечняк.
Инцидент произошел во вторник в районе деревни Сьвецько в Любуского воеводстве на западе страны. Польско-немецкий патруль остановил легковой автомобиль Mercedes E220 для проверки. Автомобиль на немецкий регистрации въехал в Польшу из Германии.
За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины. С ним путешествовал его 32-летний соотечественник.
"Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем авто", - сказала Конечняк.
Во время проверки в базах данных оказалось, что машину несколько часов назад похитили в Германии.
Водителя с пассажиром задержали для дальнейших разъяснений. Похищенное транспортное средство изъяли.
Стоимость автомобиля оценивается примерно в 47 тысяч евро.