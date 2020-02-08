Катастрофа МАУ: канадские юристы потребуют от Ирана $1,1 млрд компенсации - СМИ

Канадские юристы, которые ранее успешно судились с Ираном, добиваются статуса коллективного истца в деле жертв катастрофы украинского самолета под Гераном и хотят получить 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В качестве ответчиков в иске, подготовленном канадскими юристами, названы Иран, его верховный лидер, элитная революционная гвардия и другие.

Иран признал, что его ракеты 8 января ошибке сбили украинский авиалайнер, погибли все 176 человек на борту, в том числе 57 канадцев.

Главный истец по этому делу является анонимным, предварительно идентифицирован как Джон Доу и описанным как близкий родственник одной из жертв. Анонимность истца обусловлена рисками для его семьи в Иране.

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В исковом заявлении утверждается, что сбивание самолета было "преднамеренным актом терроризма".

Джон Арнольд со своим отцом Марком Арнольдом является одним из ведущих адвокатов, который представлял интересы клиентов в нескольких исках против Ирана, включая апелляционное решение 2017 года, которое привело к аресту некоторых иранских активов в Канаде.

Решение 2017 года было вынесено по делу, возбужденному американскими жертвами взрывов, убийств и похищений, за которые американские суды признали Иран ответственным.

Пока неясно, есть ли у Ирана любые активы, оставшиеся в Канаде. Арнольд сказал, что дело, скорее всего, будет разворачиваться годами.

"Обеспечение права голоса для семей и получения компенсации для них в судах является основной целью", - сказал юрист.