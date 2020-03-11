ЄС планує зменшити енергозалежність Східного партнерства від РФ - ЗМІ

Європейський Союз планує збільшити фінансування альтернативної енергетики у країнах Східного партнерства, щоб позбавити їх від використання російського викопного палива.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у проєкті документа ЄС, присвяченого майбутньому Східного партнерства, із яким ознайомилось RFE/RL.

18-сторінковий документ стане основою для обговорення на саміті Східного партнерства в Брюсселі, який заплановано на 18 червня. Очікується, що Єврокомісія оприлюднить документ наступного тижня.

Велика увага на саміті буде приділена екологічній сфері. Париж запропонував, щоб 50% фінансування шести державам Східного партнерства – України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії та Азербайджану – виділялося не "зелені" питання.

У документі міститься обіцянка допомогти шести країнам підвищити енергоефективність і енергетичну безпеку шляхом диверсифікації поставок та відходу від використання викопного палива. Росія є основним постачальником нафти і газу для більшості з шести країн.

ЄС також хоче активізувати боротьбу з економічними злочинами в шести країнах, включаючи повернення викрадених активів.

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"Для східних партнерів важливо створити надійні механізми повернення активів, в тому числі шляхом створення функціонуючих відділів з повернення активів, які можуть відстежувати і ідентифікувати злочинні статки", - йдеться в проєкті.

Крім того, в документі йдеться про те, що ЄС буде підтримувати правові рамки в шести країнах "з акцентом на корупцію на високому рівні і приділяти особливу увагу сфері державних закупівель".

Україна, Грузія та Молдова, які прагнуть вступити в ЄС, хочуть особливого партнерства з блоком, та виступають проти того, аби сприйматись такими ж партнерами, Азербайджан, Вірменія і Білорусь, які не зацікавлені у приєднанні до Євросоюзу. У документі сказано, що ЄС не має наміру "розбивати" партнерську групу.