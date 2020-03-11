ЕС планирует снизить энергозависимость Восточного партнерства от РФ – СМИ

Европейский Союз планирует увеличить финансирование альтернативной энергетики в странах Восточного партнерства, чтобы избавить их от использования российского ископаемого топлива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проектах документа ЕС, посвященного будущем Восточного партнерства, с которым ознакомилось RFE/RL.

18-страничный документ станет основой для обсуждения на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, который запланирован на 18 июня. Ожидается, что Еврокомиссия обнародует документ на следующей неделе.

Большое внимание на саммите будет уделено экологической сфере. Париж предложил, чтобы 50% финансирования шести государствам Восточного партнерства - Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, Армении и Азербайджана - выделялось не "зеленые" вопросы.

В документе содержится обещание помочь шести странам повысить энергоэффективность и энергетическую безопасность путем диверсификации поставок и ухода от использования ископаемого топлива. Россия является основным поставщиком нефти и газа для большинства из шести стран.

ЕС также хочет активизировать борьбу с экономическими преступлениями в шести странах, включая возврат похищенных активов.

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"Для восточных партнеров важно создать надежные механизмы возврата активов, в том числе путем создания функционирующих отделов по возврату активов, которые могут отслеживать и идентифицировать преступные доходы", - говорится в проект.

Кроме того, в документе говорится о том, что ЕС будет поддерживать правовые рамки в шести странах "с акцентом на коррупцию на высоком уровне и уделять особое внимание сфере государственных закупок".

Украина, Грузия и Молдова, которые стремятся вступить в ЕС, хотят особого партнерства с блоком, и выступают против того, чтобы восприниматься такими же партнерами, Азербайджан, Армения и Беларусь, которые не заинтересованы в присоединении к Евросоюзу. В документе сказано, что ЕС не намерен "разбивать" партнерскую группу.