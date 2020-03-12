Внаслідок ДТП у Словаччині загинули двоє українців – ЗМІ

На півночі Словаччини сталася смертельна ДТП за участі мікроавтобуса із закарпатськими заробітчанами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Mukachevo.net.

В поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

Внаслідок ДТП загинули двоє людей — 23 та 26 років. Також одна людина отримала тілесні ушкодження, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.

Після надання невідкладної допомоги 25 пацієнтів були переведені до лікарень у Ліптовському Мікулаші, Дольному Кубіні, Ружомбероку та Мартіні.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету автобусу, який знаходився на головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

Наразі офіційної інформації щодо осіб загиблих немає, однак у соцмережах пишуть, що загиблими є двоє мешканців Тячівщини.