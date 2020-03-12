В результате ДТП в Словакии погибли двое украинцев – СМИ

На севере Словакии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с закарпатскими заробитчанами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Mukechevo.net.

В полиции Словацкой Республики рассказывают, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП погибли 2 человека — 23 и 26 лет. Также один человек получил телесные повреждения, 14 имели умеренные травмы, 16 - легкие.

После лечения 25 пациентов были переведены в больницы в Липтовском Микулаше, Дольном Кубине, Ружомбероке и Мартине.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритета въездному автобуса, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг.

Сейчас официально в отношении лиц погибших не известно, однако в соцсетях рассказывают, что погибшими являются 2 жителей Тячевщины.