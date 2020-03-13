Президент Литвы отложил визит в Украину из-за коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложил запланированный на следующую неделю визит в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта президент Литвы также намерен принимать участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается совместное решение.

Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приеме пока уточняется.

В Литве на данный момент подтвердили три случая заражения коронавирусом.

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