Президент Литвы отложил визит в Украину из-за коронавируса
Пятница, 13 марта 2020, 08:10
Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложил запланированный на следующую неделю визит в Украину.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, поездка планировалась на 18-20 марта.
В конце марта президент Литвы также намерен принимать участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается совместное решение.
Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приеме пока уточняется.
В Литве на данный момент подтвердили три случая заражения коронавирусом.
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