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Президент Литвы отложил визит в Украину из-за коронавируса

Пятница, 13 марта 2020, 08:10

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложил запланированный на следующую неделю визит в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта президент Литвы также намерен принимать участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается совместное решение.

Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приеме пока уточняется.

В Литве на данный момент подтвердили три случая заражения коронавирусом.

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