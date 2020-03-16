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Германия частично закрывает границы с пятью странами

Понедельник, 16 марта 2020, 09:04

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер объявил о введении контроля на границах с пятью государствами: Францией, Австрией, Швейцарией, Данией и Люксембургом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Цель такого шага - сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Контролировать границу начали с 8:00 16 марта.

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"Для путешественников без уважительной причины это означает, что они больше не смогут въехать", - отметил Зеехофер.

По его словам, распространение коронавирусной инфекции происходит очень быстро и агрессивно, и нужно исходить из того, что пик пока не достигнут.

Министр также заверил, что немецкие граждане будут иметь возможность вернуться в страну. Введенные меры не будут касаться грузовых перевозок и людей, которые добираются на работу через границу.

Основание для такого шага, по данным немецких СМИ – попытки не только сдержать распространение коронавирусной инфекции, но и предотвратить закупки впрок со стороны иностранцев на территории Германии. Это уже привело к перебоям в обеспечении отдельными видами товаров в приграничных районах страны.

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