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Лідери ЄС проведуть другий онлайн-саміт щодо коронавірусу

Понеділок, 16 березня 2020, 13:24

Президент Європейської ради Шарль Мішель на вівторок скликає черговий онлайн-саміт ЄС щодо ситуації із поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

"Стримування поширення вірусу, забезпечення достатнього медичного обладнання, стимулювання наукових досліджень і обмеження економічних наслідків є ключовим моментом", - заявив Мішель.

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Минулого тижня лідери ЄС вже проводили нараду в онлайн-режимі.

Країни ЄС приймають односторонні заходи для зниження поширення вірусу, в той час як ЄС закликає до координації та спільних дій.

Як повідомлялося, в Європі залишається лише одна країна без хворих на коронавірус. Найбільша кількість інфікованих в Італії та Іспанії.

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