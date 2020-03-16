Лідери ЄС проведуть другий онлайн-саміт щодо коронавірусу

Президент Європейської ради Шарль Мішель на вівторок скликає черговий онлайн-саміт ЄС щодо ситуації із поширенням коронавірусу. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver. "Стримування поширення вірусу, забезпечення достатнього медичного обладнання, стимулювання наукових досліджень і обмеження економічних наслідків є ключовим моментом", - заявив Мішель. Читайте також Уряд Іспанії готується продовжити надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу Минулого тижня лідери ЄС вже проводили нараду в онлайн-режимі. Країни ЄС приймають односторонні заходи для зниження поширення вірусу, в той час як ЄС закликає до координації та спільних дій. Як повідомлялося, в Європі залишається лише одна країна без хворих на коронавірус. Найбільша кількість інфікованих в Італії та Іспанії.

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