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Лидеры ЕС проведут второй онлайн-саммит по коронавирусу

Понедельник, 16 марта 2020, 13:24

Президент Европейского совета Шарль Мишель на вторник созывает очередной онлайн-саммит ЕС по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Сдерживание распространения вируса, обеспечение достаточного медицинского оборудования, стимулирование научных исследований и ограничения экономических последствий является ключевым моментом", - заявил Мишель.

На прошлой неделе лидеры ЕС уже проводили совещание в онлайн-режиме.

Страны ЕС принимают односторонние меры для снижения распространения вируса, в то время как ЕС призывает к координации и совместных действий.

Как сообщалось, в Европе остается только одна страна без больных коронавирус. Наибольшее количество инфицированных - в Италии и Испании.

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