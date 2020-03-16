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Віцепрезидент Єврокомісії самоізолювався на карантин

Понеділок, 16 березня 2020, 14:27

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс перебуває на добровільному карантині через контакт із хворим на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у понеділок оголосив речник Європейської комісії в Брюсселі.

За його словами, Тіммерманс провів 6 березня зустріч з держсекретаркою Франції з питань екологічного переходу Брун Пуарсон, яка дала позитивний результат на Covid 19.

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Тепер заступник глави Єврокомісії у самоізоляції до 20 березня.

"Віцепрезидент Тіммерманс в хорошому стані, у нього немає ніяких симптомів", - повідомив речник  Єврокомісії.

Зазначимо, через епідемію лідери Євросоюзу проведуть вже другий онлайн-саміт щодо коронавірусу. Минулого тижня лідери ЄС проводили нараду в онлайн-режимі.

Країни ЄС приймають односторонні заходи для зниження поширення вірусу, в той час як ЄС закликає до координації та спільних дій.

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Коронавірус Єврокомісія
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