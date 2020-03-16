Вице-президент Еврокомиссии самоизолировался на карантин

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс находится на добровольном карантине из-за контакта с больным на COVID-19.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в понедельник объявил представитель Европейской комиссии в Брюсселе.

По его словам, Тиммерманс провёл 6 марта встречу с госсекретарем Франции по вопросам экологического перехода Брун Пуарсон, которая дала положительный результат на Covid 19.

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Теперь заместитель главы Еврокомиссии в самоизоляции до 20 марта.

"Вице-президент Тиммерманс в хорошем состоянии, у него нет никаких симптомов", - сообщил представитель Еврокомиссии.

Отметим, из-за эпидемии лидеры Евросоюза проведут уже второй онлайн-саммит по коронавирусу. На прошлой неделе лидеры ЕС проводили совещание в онлайн-режиме.