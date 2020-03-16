Понад 1700 українців попросили в МЗС допомогти повернутися в Україну
За інформацією МЗС, 1791 громадянин України попросив у Міністерства закордонних справ допомогти виїхати з країн перебування, де українці "застрягли" через пандемію коронавірусу.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу в Києві у понеділок.
"1791 особа попросила допомогти виїхати з країн перебування", - повідомив Дмитро Кулеба.
За його словами, МЗС шукатиме "найрізноманітніші шляхи" та моделі, щоб повернути українських громадян.
"Десь будемо збирати групи… Наприклад, частина людей в Іспанії, частина в Португалії – треба звести в одну точку і вивезти", - сказав міністр.
За його словами, Україна також буде вести перемовини з іноземними країнами, щоб вони дозволяли транзит українських громадян.
"Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти виїхати громадянам", - зазначив міністр.
"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги", - запевнив Кулеба.
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