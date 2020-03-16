Понад 1700 українців попросили в МЗС допомогти повернутися в Україну

За інформацією МЗС, 1791 громадянин України попросив у Міністерства закордонних справ допомогти виїхати з країн перебування, де українці "застрягли" через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу в Києві у понеділок.

"1791 особа попросила допомогти виїхати з країн перебування", - повідомив Дмитро Кулеба.

Читайте також Уряд доручив терміново евакуювати українців з Італії

За його словами, МЗС шукатиме "найрізноманітніші шляхи" та моделі, щоб повернути українських громадян.

"Десь будемо збирати групи… Наприклад, частина людей в Іспанії, частина в Португалії – треба звести в одну точку і вивезти", - сказав міністр.

За його словами, Україна також буде вести перемовини з іноземними країнами, щоб вони дозволяли транзит українських громадян.

"Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти виїхати громадянам", - зазначив міністр.

"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги", - запевнив Кулеба.

Читайте також: "15 речей, які потрібно знати про закритий кордон України"

"Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу"