Более 1700 украинцев попросили МИД помочь им вернуться в Украину

По информации МИД, 1791 гражданин Украины попросил у Министерства иностранных дел помочь выехать из стран пребывания, где украинцы "застряли" из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве в понедельник.

"1791 человек попросил помочь выехать из страны пребывания", - сообщил Дмитрий Кулеба.

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По его словам, МИД будет искать "самые разнообразные пути" и модели, чтобы вернуть украинских граждан.

"Где-то будем собирать группы... Например, часть людей в Испании, часть в Португалии - надо свести в одну точку и вывезти", - сказал министр.

По его словам, Украина также будет вести переговоры с другими странами, чтобы они позволяли транзит украинских граждан.

"Будут использованы все возможности и все модели, чтобы помочь гражданам выехать", - отметил министр.

"Ни один украинец, где бы он ни застрял, не останется без нашего внимания", - заверил Кулеба.

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