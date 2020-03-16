В Испании задержали мужчину, намеренно кашлявшего в лицо полицейскому

В испанской юго-западной провинции Кадис задержали мужчину, который нарочно кашлял в лицо полицейскому, а потом напал на правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Инцидент произошел в муниципалитете Чиклана-де-ла-Фронтера.

Мужчина в возрасте около 30 лет был арестован за предполагаемый преступление против сотрудников правоохранительных органов, которые контролировали передвижение людей в соответствии с режимом чрезвычайного положения.

Офицеры инструктировали пару, когда к ним подошел мужчина, который намеренно начал кашлять одному из офицеров в лицо.

Полицейский попытался отойти от мужчины, однако тот набросился на него и его коллегу, нанеся обоим ранения.

Во время нападения он выкрикивал оскорбления в адрес полицейских.

Как сообщалось, в течение последних суток в Испании новым коронавирусом заразились более тысячи граждан, общее число заражений выросло до 9191 случая.