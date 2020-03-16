Джонсон: без радикальних заходів кількість заражень подвоюватиметься кожні 5-6 днів

Прем’єр Британії Борис Джонсон закликав британців готуватись до швидкого зростання спалаху коронавірусу та попросив відмовитись від неважливих соціальних контактів і пересувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський прем'єр заявив на пресконференції в Лондоні у понеділок ввечері.

"Зараз настав час для кожного зупинити всі несуттєві контакти з іншими і відмовитись від всіх непотрібних пересувань", - цитує британського прем'єра агентство Reuters.

За його словами, люди, які відчувають симптоми коронавірусу, повинні ізолюватися на 14 днів разом з родичами чи іншими людьми, з ким вони живуть.

Особливо уважними, за словами британського прем'єра, слід бути жителям Лондона, де коронавірус поширюється швидше, ніж в інших регіонах.

Джонсон закликав британців за можливості працювати з дому, а також уникати відвідин пабів, клубів, театрів та інших громадських місць.

"Схоже, що зараз ми наближаємось до швидкого зростання кривої вгору, без радикальних дій кількість заражень може подвоюватись кожні 5 чи 6 днів", - сказав він.

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Джонсон також закликав звертатись до Національної системи охорони здоров'я тільки в разі крайньої потреби.

Нагадаємо, Лондон обрав стратегію боротьби з коронавірусом, відмовившись від закриття шкіл, дитсадків, магазинів, ресторанів, підприємств тощо. Мета стратегії полягає в тому, щоб нація перехворіла та набула імунітету до хвороби.

В британському уряді очікують, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року і до 80% британців будуть інфіковані.

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