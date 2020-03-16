Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус в Италии: число погибших превысило 2500

Последнее государство НАТО одобрило присоединение Северной Македонии несмотря на пандемию

В Испании за сутки 2000 новых случаев коронавируса, умерли 150 человек

Пандемия коронавируса может длиться два года - немецкий институт






Джонсон: без радикальных мер количество заражений будет удваиваться каждые 5-6 дней

Понедельник, 16 марта 2020, 19:47

Премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев готовиться к быстрому росту вспышки Премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев готовиться к быстрому росту вспышки коронавируса и попросил отказаться от неважных социальных контактов и передвижений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский премьер заявил на пресс-конференции в Лондоне в понедельник вечером.

"Сейчас настало время для каждого остановить все несущественные контакты с другими и отказаться от всех ненужных передвижений", - цитирует британского премьера агентство Reuters.

Читайте также
Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за границы в эпоху коронавируса. LIVE

По его словам, люди, которые испытывают симптомы коронавируса, должны изолироваться на 14 дней вместе с родственниками или другими людьми, с кем они живут.

Особенно внимательными, по словам британского премьера, следует быть жителям Лондона, где коронавирус распространяется быстрее, чем в других регионах.

Джонсон призвал британцев по возможности работать из дома, а также избегать посещения пабов, клубов, театров и других общественных мест.

"Похоже, что сейчас мы приближаемся к быстрому росту кривой вверх, без радикальных действий количество заражений может удваиваться каждые 5 или 6 дней", - сказал он.

Читайте также
Великобритания готовится изолировать людей старше 70 лет

Джонсон также призвал обращаться в Национальную систему здравоохранения только в случае крайней необходимости.

Напомним, Лондон выбрал стратегию борьбы с коронавирусом, отказавшись от закрытия школ, детсадов, магазинов, ресторанов, предприятий. Цель стратегии состоит в том, чтобы нация переболела и получила иммунитет к болезни.

В британском правительстве ожидают, что эпидемия коронавируса продлится до 2021 года и до 80% британцев будут инфицированы.

Читайте также: Закрытые границы, "забытые" туристы, миллионы больных за год: как в Европе готовятся к пику коронавируса 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Великобритания
powered by lun.ua