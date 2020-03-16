Джонсон: без радикальных мер количество заражений будет удваиваться каждые 5-6 дней

Премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев готовиться к быстрому росту вспышки Премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев готовиться к быстрому росту вспышки коронавируса и попросил отказаться от неважных социальных контактов и передвижений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский премьер заявил на пресс-конференции в Лондоне в понедельник вечером.

"Сейчас настало время для каждого остановить все несущественные контакты с другими и отказаться от всех ненужных передвижений", - цитирует британского премьера агентство Reuters.

По его словам, люди, которые испытывают симптомы коронавируса, должны изолироваться на 14 дней вместе с родственниками или другими людьми, с кем они живут.

Особенно внимательными, по словам британского премьера, следует быть жителям Лондона, где коронавирус распространяется быстрее, чем в других регионах.

Джонсон призвал британцев по возможности работать из дома, а также избегать посещения пабов, клубов, театров и других общественных мест.

"Похоже, что сейчас мы приближаемся к быстрому росту кривой вверх, без радикальных действий количество заражений может удваиваться каждые 5 или 6 дней", - сказал он.

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Джонсон также призвал обращаться в Национальную систему здравоохранения только в случае крайней необходимости.

Напомним, Лондон выбрал стратегию борьбы с коронавирусом, отказавшись от закрытия школ, детсадов, магазинов, ресторанов, предприятий. Цель стратегии состоит в том, чтобы нация переболела и получила иммунитет к болезни.

В британском правительстве ожидают, что эпидемия коронавируса продлится до 2021 года и до 80% британцев будут инфицированы.

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