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Українці з круїзного лайнера "Grand Princess" повернулися додому - МОЗ

Вівторок, 17 березня 2020, 08:16

Українці-члени екіпажу круїзного лайнера "Grand Princess" пройшли карантин та повернулися з США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я.

Літак із 46 українцями з круїзного лайнера "Grand Princess" приземлився в аеропорту "Бориспіль" у понеділок ввечері.

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"Усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", - йдеться у повідомленні.

Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія. Кожному пасажиру довелося пройти первинний тест на зараження вірусом COVID-19.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус було підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

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