Украинцы с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись домой - МОЗ

Украинцы-члены экипажа круизного лайнера "Grand Princess" прошли карантин и вернулись с США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

Самолет с 46 украинцами с круизного лайнера "Grand Princess" приземлился в аэропорту "Борисполь" в понедельник вечером.

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"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

Круизный лайнер "Grand Princess", на борту которого обнаружили 21 случай заражения коронавирусом, 9 марта пришвартовался в порту города Окленд в штате Калифорния. Каждому пассажиру пришлось пройти первичный тест на заражение вирусом COVID-19.

По информации вице-президента США Майка Пенса, коронавирус был подтвержден у 19 членов экипажа судна и двух пассажиров.

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