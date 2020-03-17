Более 50 тысяч украинцев за сутки вернулись домой - ГПСУ

Государственную границу Украины за прошедшие сутки в целом пересекли почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С полуночи 16 марта в полуночи 17 марта с более 13 тысячи иностранцев, которые пересекали границу, более 10 тысяч последовали на выезд. Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам.

"Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину", - говорится в заявлении ГНСУ.

Пограничники отмечают, что в целом трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекли около 144 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

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