Коронавірус: Посла Польщі викликали в МЗС Латвії через застряглих на кордоні латвійців

На кордоні Польщі і Німеччини застрягли сотні громадян Латвії, у зв’язку з цим до МЗС Латвії викликали посла Польщі.

Про це у Twitter написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з проблемами на німецько-польському кордоні з латвійськими громадянами на завтра в Міністерство закордонних справ запрошена посол Польщі. На жаль, поки не вдалося знайти ефективного рішення, незважаючи на зусилля. Продовжуємо працювати", - написав він близько півночі.

Як повідомляє портал Delfi, через закриті Польщею кордони в Латвію не можуть повернутися 250 автомобілів і 550 осіб.

МЗС Латвії пропонує своїм громадянам кілька варіантів, як дістатися додому. Поки що це можна буде зробити 17 березня на поромах.

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Раніше 16 березня автобусам з латвійцями було дозволено перетнути територію Польщі, в'їхавши в країну з Німеччини через прикордонний пункт Свецко.

У свою чергу у вівторок, 17 березня, латвійці о 7: 00 зможуть перетнути територію Польщі на поїзді з Франкфурта-на-Одері до Вільнюса. На кордоні всім пасажирам належить пройти медичну перевірку.

У понеділок на польсько-німецькому кордоні не обійшлося без конфліктів. Через ситуацію, що загострилася, кілька десятків литовців стали на проїжджій частині і почали блокувати рух на кордоні Німеччини та Польщі. Жителі Литви, які хочуть повернутися додому, стали збиратися на кордоні Німеччини та Польщі, починаючи з півночі неділі, коли Польща закрила кордони для іноземців через коронавірус.

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