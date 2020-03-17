Коронавирус: Посла Польши вызвали в МИД Латвии из-за застрявших на границе латвийцев

На границе Польши и Германии застряли сотни граждан Латвии, в связи с этим в МИД Латвии вызвали посла Польши.

Об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда".

"В связи с проблемами на немецко-польской границе с латвийскими гражданами на завтра в Министерство иностранных дел приглашена посол Польши. К сожалению, пока не удалось найти эффективного решения, несмотря на все усилия. Продолжаем работать", - написал он около полуночи.

Как сообщает портал Delfi, в связи с закрытием Польшей границы в Латвию не могут вернуться 250 автомобилей и 550 человек.

МИД Латвии предлагает своим гражданам несколько вариантов, как добраться домой. Пока это можно будет сделать 17 марта на паромах.

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Ранее 16 марта автобусам с латышами было разрешено пересечь территорию Польши, въехав в страну из Германии через пограничный пункт Свецко.

В свою очередь во вторник, 17 марта, латыши в 7:00 смогут пересечь территорию Польши на поезде из Франкфурта-на-Одере в Вильнюс. На границе всем пассажирам предстоит пройти медицинскую проверку.

В понедельник на польско-немецкой границе не обошлось без конфликтов. Из-за обострившейся ситуации несколько десятков литовцев стали на проезжей части и начали блокировать движение на границе Германии и Польши. Жители Литвы, которые хотят вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.

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