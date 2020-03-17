До України з Шарм-ель-Шейха повернулися 1,5 тисячі громадян України - МЗС

До України повернулися 1,5 тисячі громадян, які перебували на курортах Єгипту і не змогли вчасно вилетіти через карантин.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить МЗС України.

За даними міністерства, до аеропорту "Бориспіль" у вівторок прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова і один до Харкова.

⚡ 1,5 тисячі громадян громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один-до Харкова.

Вітаємо на рідній землі!

Повертаємо своїх завдяки зусиллям посольств і консульств. pic.twitter.com/URQr9ZcboF — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

"Вітаємо на рідній землі! Повертаємо своїх завдяки зусиллям посольств і консульств", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Нагадаємо, державний кордон України за минулу добу загалом перетнули майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому з-за кордону.

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