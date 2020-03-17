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В Украину из Шарм-эль-Шейха вернулись 1,5 тысячи граждан Украины - МИД

Вторник, 17 марта 2020, 11:24

В Украину вернулись 1,5 тысячи граждан, которые находились на курортах Египта и не смогли вовремя вылететь из-за карантина.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит МИД Украины.

По данным министерства, в аэропорт "Борисполь" во вторник прибыло уже 6 рейсов, вернулись 1146 украинских граждан. Также два самолета прибыли во Львов и один в Харьков.

"Приветствуем на родной земле! Возвращаем своих благодаря усилиям посольств и консульств", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Напомним, государственную границу Украины за минувшие сутки всего пересекли почти 86,5 тысяч человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

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