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Естонія продовжила українцям дію дозволів на перебування в країні

Вівторок, 17 березня 2020, 12:51

Естонія продовжила термін  законного перебування на території країни для українців та інших іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить МЗС України.

"Завдяки успішним переговорам посольства України в Естонській Республіці з Департаментом поліції та прикордонної служби Естонії департамент прийняв рішення, що іноземці, які мали, станом на 12 березня, законну підставу для перебування в Естонії, і повернення додому яких зараз ускладнено, матимуть законну підставу тимчасово перебувати в Естонії і далі" - йдеться у повідомленні МЗС у Facebook.

Як повідомлялося, у зв’язку з надзвичайними обставинами, зумовленими коронавірусом, Франція на три місяці продовжує термін дії документів, які дають іноземцям право на перебування в країні.

Дане рішення не обмежується окремим переліком країн та діє для всіх іноземців, включаючи громадян України.

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