Эстония продлила украинцам действие разрешений на пребывание в стране

Эстония продлила срок законного пребывания на территории страны для украинцев и других иностранцев.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит МИД Украины.

"Благодаря успешным переговорам посольства Украины в Эстонской Республике с Департаментом полиции и пограничной службы Эстонии департамент принял решение, что иностранцы, которые имели, по состоянию на 12 марта, законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднительно, будут иметь законное основание временно находиться в Эстонии и дальше", - говорится в сообщении МИД в Facebook.

Как сообщалось, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, обусловленными коронавирусом, Франция на три месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране.

Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.

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