Українці, які перебувають в Єгипті, повернуться додому ближчим часом - МЗС

Українські громадяни, які перебувають в Єгипті, повернуться додому протягом найближчих днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Йдеться насамперед про туристів, які мали повернутися сьогодні або раніше. Усі туроператори свої зобов’язання. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну", - йдеться у повідомленні.

Оновлення: спочатку в МЗС вказували, що українців повернуть протягом 3 днів, а пізніше уточнили, що це станеться "ближчим часом".

Очікується, що туристи, які опинилися в деяких готелях під карантином, повернуться до України протягом наступних трьох днів.

Консул України перебуває в Шарм ель-Шейху та підтримує постійний зв’язок з представництвами туроператорів та нашими громадянами.

"МЗС України в черговий раз звертається із закликом до наших співвітчизників утриматись від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати тури", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 17 березня до України вже повернулися 1,5 тисячі громадян, які перебували на курортах Єгипту і не змогли вчасно вилетіти через карантин.

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