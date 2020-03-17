Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшие дни - МИД

Украинские граждане, находящиеся в Египте, вернутся домой в течение следующих трех дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину из Шарм эль-Шейха и Хургады - полностью контролируемая. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Обновление: сначала в МИД указывали, что украинцев вернут в течение 3 дней, а позже уточнили, что это произойдет "в ближайшее время".

Консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.

"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - отметили в министерстве.

Напомним, 17 марта в Украину уже вернулись 1,5 тысячи граждан, которые находились на курортах Египта и не смогли вовремя вылететь из-за карантина.

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