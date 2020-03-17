У Молдові вже 30 заражених коронавірусом

У Молдові підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker, про це 17 березня повідомила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну.

За її словами, було проведено аналіз 46 осіб з підозрою на коронавірус і один випадок було підтверджено. Вона додала, що пацієнт привіз вірус з Італії.

Таким чином загальна кількість заражених коронавірусом в Молдові зросла до 30 осіб.

Парламент Молдови 17 березня запровадив у країні надзвичайний стан у зв’язку з коронавірусом на два місяці. Прем’єр пояснив, що такий тривалий термін обрали у зв’язку з песимістичним епідеміологічним прогнозом у Європі.

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