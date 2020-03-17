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В Молдове уже 30 зараженных коронавирусом

Вторник, 17 марта 2020, 18:06

В Молдове подтвердили еще один случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker, об этом 17 марта сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбревяну.

По ее словам, был проведен анализ 46 человек с подозрением на коронавирус и один случай был подтвержден. Она добавила, что пациент привез вирус из Италии.

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Таким образом общее количество зараженных коронавирусом в Молдове возросло до 30 человек.

Парламент Молдовы 17 марта ввел в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом на два месяца. Премьер пояснил, что столь длительный срок выбрали в связи с пессимистическим эпидемиологическим прогнозом в Европе.

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