В Молдове уже 30 зараженных коронавирусом
В Молдове подтвердили еще один случай заражения коронавирусом нового типа.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker, об этом 17 марта сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбревяну.
По ее словам, был проведен анализ 46 человек с подозрением на коронавирус и один случай был подтвержден. Она добавила, что пациент привез вирус из Италии.
Таким образом общее количество зараженных коронавирусом в Молдове возросло до 30 человек.
Парламент Молдовы 17 марта ввел в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом на два месяца. Премьер пояснил, что столь длительный срок выбрали в связи с пессимистическим эпидемиологическим прогнозом в Европе.
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