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Austrian Airlines в среду выполнит рейс Вена-Киев, которым украинцев вернут домой

Среда, 18 марта 2020, 08:29

Авиакомпания Austrian Airlines сегодня выполнит рейс из Вены в Киев, которым смогут улететь украинцы, застрявшие в Австрии из-за отмены рейсов после введения карантина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Благодарен Австрийским авиалиниям, которые завтра в 9:50 отправляют в Украину пассажиров не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании. Также имейте в виду, что на самолет есть около 70 билетов, которые поступят в продажу", - написал Щерба в Facebook во вторник вечером.

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Он добавил, что для тех, кто застрял в Вене не по вине Austrian Airlines, билет будет стоить 493 евро.

"Дорого конечно, но зато гарантированно возвращение завтра утром домой. Относительно ожидаемого чартера, он будет скорее всего в четверг утром. Завтра сообщим о том, где приобрести. Цена будет 149 евро", - написал он.

Сегодня утром Щерба предоставил обновленную информацию и заявил, что в продаже должны появиться дополнительные 15 билетов на сегодняшний рейс в Киев.

"Отдельное спасибо украинской общине Вены, которая помогла посольству и спальными мешками, и продуктами, и кто чем мог. Люди, вы прекрасны!", - написал посол.

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