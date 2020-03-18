Франція запроваджує штрафи до 357 євро за порушення карантину

Франція запроваджує штрафи за вихід з дому без поважних причин, щоб попередити поширення коронавірусу. Відповідне рішення уряду набрало чинності 18 березня.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Початкова сума штрафу складає 135 євро та зростає до 375 євро, якщо протягом 45 днів штраф не було сплачено.

Штраф можуть накласти також у випадку, якщо людина не має при собі спеціальної форми із вказаною причиною виходу з дому.

Нагадаємо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому.

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).



За оцінками уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.